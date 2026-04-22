Cada vez más adolescentes abandonan la educación básica regular (EBR) en la selva central para migrar al Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA), empujados por la necesidad de trabajar o asumir responsabilidades familiares. En el CEBA San Ramón de Chanchamayo, este año cerca de 60 estudiantes provenientes de colegios regulares se incorporaron en busca de una segunda oportunidad.

El director, Rafael Galván, advirtió que muchos casos responden a contextos complejos. “Algunos han desertado por trabajo o problemas familiares, otros porque ya son padres a temprana edad”, explicó.

La institución refleja una realidad diversa: desde adolescentes de 14 años que comparten aulas con adultos mayores.

“Tenemos estudiantes de hasta 90 años que han retomado sus estudios después de 10 o 20 años”, indicó, destacando que este modelo permite a los estudiantes avanzar según sus capacidades y disponibilidad. “Reconocemos los saberes previos que trae cada estudiante y adaptamos el aprendizaje a su realidad, porque muchos trabajan y no pueden asistir de manera regular”, precisó el director. Aunque la deserción ha disminuido, aún persiste. El año pasado, 15 de 180 estudiantes dejaron de asistir. “Tratamos de ubicarlos, motivarlos y que no abandonen, con apoyo psicológico y seguimiento constante”, señaló. A esto se suma la falta de recursos.

“No contamos con presupuesto propio ni equipamiento suficiente; todo lo conseguimos con apoyo y gestión”, indicó Galván, quien remarcó la necesidad de mayor inversión para implementar talleres técnicos y mejorar las oportunidades laborales de sus estudiantes.

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