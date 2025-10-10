La Familia de Escritores Morris, integrada por Richard Morris, Diana Rodríguez, su hija Karla Morris y su nieto Liam, continúa sorprendiendo por ser tres generaciones dedicadas a la literatura. Este singular grupo familiar, conformado por padre, madre, hija y nieto, ha representado al Perú en importantes escenarios internacionales como la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y Bogotá, además de presentarse en la Unión Nacional de Periodistas del Ecuador. Ahora llegan a la Feria Internacional del Libro de Jauja para compartir sus más recientes obras y promover la lectura en familia.

El escritor Richard Morris destacó que este proyecto nació con el propósito de inspirar a los padres a acompañar a sus hijos en sus intereses y procesos creativos. “La intención de la Familia de Escritores es pedirles a los padres que ayuden a sus hijos y los acompañen en cualquier proyecto. Si el padre lee con su hijo, puede nacer un lector empedernido o un escritor”, comentó el autor, quien presentará su libro “La noticia inversa”.

Por su parte, Diana Rodríguez, abogada y presidenta de la Cámara de Comercio de Mujeres Peruanas, presentará su libro “Un propósito, un emprendimiento”, donde busca fortalecer el autoconocimiento y la independencia emocional. Mientras tanto, Karla Morris, la hija, estrenó “Érase una vez”, historia que aborda el estrés y los sueños de dos mujeres emprendedoras. Juntas, madre, padre e hija llevan el mensaje de que la literatura también puede unir generaciones y cambiar vidas.