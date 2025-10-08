Por los caños del centro de salud de Chilca, ayer no chorreaba ni una gota de agua en pleno horario de atención. En un recorrido y verificación por los caños de diversos servicios como el área de internamiento de parturientas que alumbraron a sus hijos en el establecimiento, de los caños no corría agua.

Los pacientes que acudieron a los baños, encontraron estos pestilentes y ya no ingresaron pese a la urgencia.

testimonio.”La falta de agua es un problema diario y afecta a todos los servicios no hay agua para la limpieza de materiales, para el uso de los baños, la atención de partos, el agua es vital en un centro de salud y no sabemos que hacer para que haya servicio de manera permanente. Nosotros como trabajadores tenemos que cargar a diario agua en baldes para trabajar”, reclamó un médico.

El director del centro de salud de Chilca, Fredy Collachagua, respondió y minimizó el problema, asegurado que le comunicaron que la falta de agua, solo fue ayer. Acotó que el corte surgió ayer los ingenieros han retirado el tanque para colocar uno nuevo y por eso no hay agua en el establecimiento. “El agua se colecta en la mañana para dar abastecimiento a un pequeño tanque, pero pese a ello no hay líquido elemento, porque la infraestructura tiene más de 20 años de construcción y hay filtraciones en las cañerías y por ende fugas internas”, agregó.

El ingeniero residente de la obra de la ampliación del servicio de emergencia, Javier Vizcarra reconoció que no había servicio de agua, por el cambio el tanque. y aseguró que solucionaría de inmediato el problema.

El decano del colegio médico región IV en Junín, Yoe García Aliaga, solicitó la inmediata intervención de la Red Valle del Mantaro y la Diresa Junín, ya que no contar con servicios básico evidencia un abandono total del primer nivel de atención. Esto es un foco de transmisión de enfermedades que pone en riesgo a los pacientes y al personal.

El presidente de la Federación Médica en Junín, Walter Matos pidió que las obras que se ejecuten tengan la previsión de dotar de los servicios básicos al personal que trabaja con pacientes.

Pacientes Los más perjudicados por falta de salubridad.

establecimiento atraviesa una emergencia

Sin una gota de agua en centro de salud de Chilca

No cumplen

El 16 de junio pasado los trabajadores hicieron un plantón uno de los compromisos fue dotar de agua de manera permanente.

Caños secos.

En recipientes reciclados colectan agua.