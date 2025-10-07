La comunidad campesina de Huari denunció que la empresa Carmix, de John Córdova, viene desviando el cauce del río Mantaro con maquinaria pesada para extraer agregados, afectando terrenos comunales y accesos a los anexos de Chichucancha y Puma.

El presidente comunal, Elvis Cano Mendoza, señaló que la Autoridad Nacional del Agua (ANA) Mantaro autorizó los trabajos sin informar a la población. A su vez, el alcalde de Huari, Adrián Yarasca, advirtió que la actividad perjudica directamente a los comuneros.

La semana pasada, la Municipalidad de La Oroya y la Policía paralizaron temporalmente las labores. Los pobladores exigen que la ANA delimite con GPS las zonas permitidas y suspenda la extracción en áreas no autorizadas, advirtiendo protestas si no hay solución.

También denunciaron contaminación en el río, cuyas aguas se usan para riego en el valle del Mantaro. Según la comuna, la empresa tiene 60 días para retirar 1,000 m³ de material, pero estaría extrayendo esa cantidad en apenas una semana.