En Huancayo, un video difundido en redes sociales muestra a un miembro de la Policía Nacional pagando su pasaje en una combi de transporte público. El hecho, que rápidamente se volvió viral, generó comentarios positivos y reconocimiento por parte de la ciudadanía. Según se informó, se trataría del técnico PNP de apellido Brucil.

La escena cobra relevancia en un contexto marcado por la polémica en torno a la Ley N.° 26271, que establece el pase libre para policías y militares en el transporte público. La controversia se intensificó luego de que en Lima, la agente Judith Cuba Lara, integrante de la Dirección de Turismo de la PNP, abordara un bus junto a su hijo e intentara hacer uso de dicho beneficio para ambos.

El incidente escaló cuando, tras la negativa del conductor a otorgar el pase libre a los acompañantes, la policía se rehusó a pagar el pasaje. Minutos después, siete efectivos policiales intervinieron al chofer, generando un debate en redes sociales sobre los límites de la ley, el rol de la autoridad y el respeto a los ciudadanos.

En contraste, la acción del efectivo en Huancayo ha sido vista como un gesto de respeto hacia los usuarios y transportistas, lo que motivó mensajes de apoyo en redes sociales, donde muchos resaltaron que actitudes como esta ayudan a recuperar la confianza en la institución policial.