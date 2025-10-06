Transportistas de las empresas Galvan, Línea 2 y Peralta realizaron un plantón en la sede de Sutran en Huancayo, protestando por fiscalizaciones que consideran direccionadas exclusivamente contra ellos, a pesar del acuerdo con el gobierno regional para que las inspecciones se apliquen de manera generalizada.

El representante de la empresa Galván negó que su permiso sea solo turístico y aseguró que opera bajo la modalidad de servicio especial, que incluye el traslado de trabajadores, estudiantes y ciudadanía en general directo y eficaz, hecho que no le gustaría a la competencia.

Además, acusó a los colectivos y empresas de transporte urbano de incumplir la norma al realizar servicio interprovincial y advirtió que la propuesta del régimen común de transporte estaría desnaturalizando a los transportistas urbanos.

TE PUEDE INTERESAR: El Tambo: Productores ecológicos ya no podrán vender comidas típicas en parque Bolognesi

El gerente de Tránsito y Transportes de Huancayo, Jorge Quispe, afirmó que la empresa Galván no tiene una ruta ni horario establecidos, y que “se meten cuando quieran y donde quieran”. En respuesta, el representante de Galván sostuvo que esto se debe a la falta de un plan regulador de rutas por parte de la municipalidad.