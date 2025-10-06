Transportistas de las empresas Galvan, Línea 2 y Peralta realizaron un plantón en la sede de Sutran en Huancayo, protestando por fiscalizaciones que consideran direccionadas exclusivamente contra ellos, a pesar del acuerdo con el gobierno regional para que las inspecciones se apliquen de manera generalizada.
MIRA ESTO: Cuatro días de fiesta en honor al “Santo de los pobres” en el barrio más populoso de Huancayo (FOTOS)
El representante de la empresa Galván negó que su permiso sea solo turístico y aseguró que opera bajo la modalidad de servicio especial, que incluye el traslado de trabajadores, estudiantes y ciudadanía en general directo y eficaz, hecho que no le gustaría a la competencia.
Además, acusó a los colectivos y empresas de transporte urbano de incumplir la norma al realizar servicio interprovincial y advirtió que la propuesta del régimen común de transporte estaría desnaturalizando a los transportistas urbanos.
TE PUEDE INTERESAR: El Tambo: Productores ecológicos ya no podrán vender comidas típicas en parque Bolognesi
El gerente de Tránsito y Transportes de Huancayo, Jorge Quispe, afirmó que la empresa Galván no tiene una ruta ni horario establecidos, y que “se meten cuando quieran y donde quieran”. En respuesta, el representante de Galván sostuvo que esto se debe a la falta de un plan regulador de rutas por parte de la municipalidad.