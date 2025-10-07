Un repentino desmayo sufrió Alfredo Eber Yanqui Mamani dentro de la institución educativa. Pese a los esfuerzos de docentes, alumnos y personal médico, perdió la vida camino al hospital de La Merced.

Un hecho lamentable conmocionó esta mañana a la comunidad educativa del colegio Manuel Gonzales Prada, en Pichanaqui. El subdirector del plantel, Alfredo Eber Yanqui Mamani, se desmayó de manera repentina mientras cumplía sus funciones.

Según testigos, fue auxiliado de inmediato por un colega y alumnos de tercero de secundaria, quienes lo trasladaron al exterior y luego en mototaxi al hospital de contingencia de Pichanaqui. Pese a los intentos de estabilizarlo, los médicos dispusieron su referencia de emergencia al hospital de La Merced.

Sin embargo, durante el traslado, el docente perdió la vida. Padres de familia, docentes y miembros de la APAFA vienen organizando acciones solidarias para apoyar a su familia en estos momentos difíciles.

Alumnos y padres lo recordaron como un maestro comprometido, solidario y entregado a su institución.