Extrabajadores y acreedores organizados en la empresa Metalúrgica Business Perú (MBP) protestaron en La Oroya para denunciar a los directivos del Complejo Metalúrgico por presunto robo y mala administración.

“Nosotros apostamos por la reactivación del complejo para beneficio de todos, pero el directorio está sustrayendo bienes de valor para favorecerse. Si la empresa se cierra será por su mal manejo”, señaló uno de los representantes.

Los manifestantes exigieron la destitución de los actuales directivos y la reversión de las acciones premium, asegurando que continuarán con las protestas hasta lograr cambios.

En septiembre, la Fiscalía recibió una denuncia que involucra a los miembros del directorio y otros implicados por los presuntos delitos de banda criminal, apropiación ilícita, administración fraudulenta y hurto agravado.