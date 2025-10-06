La huelga indefinida en la Universidad Nacional Autónoma de Tayacaja Daniel Hernández Morillo (UNAT) continúa y, desde este viernes 3, los estudiantes radicalizaron su medida de protesta con el bloqueo de carreteras en Pampas mediante piedras y troncos.

Las demandas de los universitarios incluyen el cambio total de la Comisión Organizadora, solución inmediata a los problemas de infraestructura de varias facultades, cumplimiento de sanciones contra docentes y funcionarios con procesos pendientes, además de la reorganización integral de la casa de estudios.

En un comunicado, la Federación de Estudiantes de la UNAT (FEUNAT) señaló que la huelga busca garantizar “una educación de calidad” y detalló su plataforma de lucha: comité externo para la licitación de la obra de Forestal y Ambiental, intervención urgente de Fiscalía y Contraloría ante presuntas compras sobrevaloradas y la instalación de una mesa de trabajo con el Ministerio de Educación.

Asimismo, advirtieron a comerciantes y transportistas sobre posibles interrupciones en el tránsito durante los fines de semana, debido al bloqueo de vías, e hicieron un llamado a la población a respaldar su lucha. Los dirigentes destacaron que cuentan con el apoyo de padres de familia y sectores de la comunidad.

Los estudiantes reiteraron su disposición al diálogo, siempre que las autoridades presenten propuestas concretas y viables a sus demandas.