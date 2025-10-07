Mañana inician las procesiones del Señor de los Milagros por el centro de Huancayo, ante ello la Municipalidad de Huancayo, implementará un plan especial de desvío vehicular en diversas vías de la ciudad para evitar la congestión vehicular.

El primer recorrido partirá mañana desde la parroquia La Inmaculada hacia la Iglesia San José de Pichcus, se restringirá el tránsito en las siguientes vías: los jirones Mantaro, Ica, Huancas, Cusco, José Gálvez, Av. Centenario y Av. Francisco Solano. El desvío sugerido es por la avenida Ferrocarril y los jirones Abancay y San Carlos.

SEGUNDO DESVÍO. El miércoles 8 de octubre. Debido al recorrido que partirá desde la Parroquia La Inmaculada hacia la Iglesia San José de Pichcus, se restringirá el tránsito en las siguientes vías: Jr. Mantaro, Jr. Ica, Jr. Huancas, Jr. Cusco, Jr. José Gálvez, Av. Centenario y Av. Francisco Solano. El desvío sugerido: Jr. Cajamarca, Av. Ferrocarril, Jr. Abancay y Jr. San Carlos.El sábado 18 de octubre, el recorrido desde la Iglesia San José de Pichcus hacia la Catedral de Huancayo afectará las arterias Av. Francisco Solano, Jr. Abancay, Jr. San José, Av. Centenario, Jr. Guido, Jr. Uruguay, Jr. Santa Isabel, Av. Calmell del Solar, Av. San Carlos, Jr. Cusco, Jr. Omar Yali y Jr. Puno. El desvío sugerido: Av. Ferrocarril, Av. Giraldez, Paseo la Breña, Av. Mariscal Castilla y Jr. Arequipa.El martes 28 de octubre. Por la procesión que iniciará en la Catedral de Huancayo, se restringirá el tránsito en Jr. Cusco, Jr. Arequipa, Jr. Libertad, Jr. Puno, Av. Daniel Alcides Carrión, Jr. Panamá, Jr. San Martín de Porres, Av. Paseo de la Breña y Av. Giráldez. El desvío sugerido: Av. Huancavelica, Jr. Lima, Jr. Loreto, Av. Ferrocarril y Jr. Cajamarca.El miércoles 29 de octubre. El recorrido tradicional de la procesión pasará por el Arco del Parque Constitución, Av. Giráldez, Jr. Omar Yali, Jr. Mantaro, Jr. Huánuco, Jr. Pachitea, Av. Jacinto Ibarra, Jr. Manco Cápac, Jr. Montani, Jr. Tarapacá, Calle Real, Jr. Loreto, Jr. Ancash y Av. Giráldez, el tránsito será restringido progresivamente.Desvío sugerido es por el Jr. Ayacucho, Jr. Puno y Av. Ferrocarril.El viernes 31 de octubre se recomienda utilizar rutas alternas. El desvío sugerido es por la avenida Huancavelica, avenida Ferrocarril. Jr. Piura, Jr. Cajamarca y Jr. Huánuco.

EXHORTA. El mayordomo general de la Hermandad del Señor de los Milagros, Favio Mendoza manifestó que mañana sale la procesión y se dirigirá a la iglesia San José de Pichcus. Acotó que después de 15 años vuelven a la iglesia San José de Pichcus, un acto memorable.

El arzobispo de Huancayo, monseñor Luis Alberto Huamán Camayo, destacó que la procesión del señor de los Milagros es la experiencia de Dios en la vida de las familias y cada persona.