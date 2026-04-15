Más de 14 mil docentes nombrados de la región Junín podrán participar en el Concurso de Ascenso Docente 2026, convocado por el Ministerio de Educación (Minedu), según informó la Dirección Regional de Educación Junín (DREJ).

En total, son 14 521 maestros de la Carrera Pública Magisterial quienes tendrán la oportunidad de mejorar su desarrollo profesional y acceder a mejores condiciones laborales.

El proceso de inscripción se realizará desde mañana jueves 16 de abril al lunes 4 de mayo a través de la plataforma oficial del concurso.

A nivel nacional, Minedu informó que se proyecta la participación de aproximadamente 135 mil docentes, en un proceso que busca fortalecer la meritocracia y reconocer el desempeño en el sistema educativo.

Requisitos. Para postular, los docentes deberán ubicarse entre la primera y séptima escala magisterial, además de cumplir con el tiempo mínimo de permanencia exigido y acreditar los requisitos de idoneidad ética y profesional establecidos en la normativa vigente, conforme a la Resolución Viceministerial N.° 044-2026-MINEDU.

Uno de los principales beneficios del concurso es el incremento en la Remuneración Íntegra Mensual (RIM), que puede alcanzar entre S/ 3 850 y S/ 9 801, dependiendo de la escala y la jornada laboral.

Asimismo, el ascenso permite acceder a nuevos cargos dentro del sistema educativo, como puestos directivos, especialistas o jefaturas en instancias como las DRE y UGEL.

Desde la DRE Junín exhortaron que el proceso no solo implica una mejora económica, sino también mayores oportunidades de crecimiento en el ámbito profesional.