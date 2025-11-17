Más de 900 jóvenes de Junín rendirán el Examen Único Nacional de Beca 18 en el país
Más de 4629 postulantes de la región Junín rindieron el Examen Nacional de Preselección de Beca 18, incrementando en 69 % la participación respecto a la convocatoria anterior. La prueba, aplicada de manera simultánea en todo el país, se desarrolló en sedes de Huancayo, Satipo y Chanchamayo, convirtiendo a Junín en la séptima región con mayor número de participantes.

La especialista regional en comunicaciones del Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo (Pronabec), Shane Solano, informó que la evaluación constituye un filtro clave entre los más de 97 mil postulantes a nivel nacional. “Es una actividad muy grande para el Pronabec, más de 180 locales a nivel nacional vienen evaluando en simultáneo a los jóvenes que aspiran a Beca 18”, señaló. En Huancayo, las sedes fueron los colegios Mariscal Castilla, San Isabel y Nuestra Señora de Cocharcas.

Solano precisó que el examen constó de 60 preguntas, divididas en competencias matemáticas y lectoras, con una duración de dos horas. Además, aclaró que la evaluación no determina aprobados o desaprobados, sino un orden según puntajes. “Los resultados se publicarán este 22 de diciembre y ahí sabremos quiénes continúan a la siguiente etapa como preseleccionados”.

La especialista también destacó que este año se otorgará puntaje adicional a los jóvenes que elijan estudiar en universidades o institutos de su propia región. “Es muy probable que tenga puntaje adicional aquel que quiere quedarse en su región y escoger universidades elegibles de Junín”, sostuvo, tras precisar que la carrera más solicitada es Medicina Humana, seguida de diversas ingenierías, en el área técnico son gastronomía y mecánica.

Finalmente, Solano recordó que la revisión de los puntajes estará a cargo de una institución externa, distinta a la que aplicó el examen, para garantizar la transparencia del proceso. Los ganadores oficiales de las 20 mil becas serán anunciados durante el primer trimestre del 2026.

