Kevin Paucar Chuco, un joven economista de 32 años lucha por su vida en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Nacional Ramiro Priale Priale de Huancayo, tras sufrir un derrame cerebral este fin de semana. Según sus familiares, el hecho ocurrió luego de realizar un esfuerzo físico que, sumado al estrés laboral que atravesaba, habría desencadenado la emergencia médica.

“El sábado salió a pasear y empujó su carro haciendo esfuerzo físico, luego se empezó a sentir mal y a tener dolores de cabeza intensos, vi que se retorcía del dolor. Los médicos nos dijeron que su diagnóstico es hemorragia intracerebralsumado a una malformación arteriovenosa y su estado es crítico”, relató su hermano Luis Paucar.

Los especialistas indicaron a los familiares que el joven requiere con urgencia una cirugía endovascular de alta complejidad, la cual no puede realizarse en Huancayo por falta de equipamiento especializado. Por ello, su familia espera que se habilite una cama en el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen de Lima para su traslado inmediato.

“Estamos esperando una cama UCI; cada hora que pasa es vital. Los médicos nos dijeron que mi hermano ahora es como una bomba de tiempo”, añadió su hermano, quien espera con las maletas listas para viajar a Lima una vez que se libere la cama UCI que tanto requieren para Kevin.

Mientras tanto, el paciente continúa conectado a equipos médicos, recibiendo atención intensiva. Sus familiares piden apoyo a las autoridades de salud para agilizar la referencia y salvar la vida del joven profesional, quien se preparaba para presentar su tesis y obtener su grado de maestría.