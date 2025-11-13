El Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) cumplió hoy con su paro nacional de 24 horas en demanda del cumplimiento de compromisos pendientes con el magisterio. En Huancayo, cientos de docentes de la región Junín se sumaron a la protesta y realizaron una marcha por toda la Calle Real, expresando su descontento ante lo que consideran el incumplimiento de promesas del Gobierno.

El secretario general del SUTEP, Lucio Castro Chipana, señaló que la medida busca exigir eficiencia en beneficio de la población y denunciar la corrupción y falta de representación de algunos congresistas vinculados al sector educativo.

El gremio reclama la promulgación de la ley que incremente las pensiones de los maestros, el pago de bonos excepcionales y aumentos salariales pendientes, así como la asignación del 6% del PBI al presupuesto del sector educación, tal como establece la Constitución.

Durante la movilización, los docentes reafirmaron su compromiso de continuar con la lucha sindical hasta lograr mejoras reales en sus condiciones laborales y en la calidad de la educación pública.