Una profesora de danzas identificada como Nohelia Gago de la Torre (24) fue sentenciada a 14 años de prisión efectiva por cometer actos indebidos contra su alumno de 13 años, tras una investigación del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Especializada en Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Huancayo, dirigida por la fiscal Karen Salazar Camayo.

El caso se remonta a febrero de 2023, cuando el menor participaba en un curso de vacaciones útiles en una institución educativa del distrito de El Tambo. La docente entabló una relación de confianza con el estudiante y mantuvo comunicación con él mediante redes sociales, hasta concretar un encuentro en la vivienda del menor, aprovechando que se encontraba solo.

El hecho salió a la luz cuando los familiares del adolescente descubrieron mensajes comprometedores y fotografías en su celular, lo que motivó la denuncia ante la Policía y la posterior intervención del Ministerio Público.

Con las pruebas presentadas, el Juzgado Penal Colegiado Transitorio Subespecializado en Violencia Familiar de Huancayo halló responsable a la docente y le impuso además el pago de S/ 5,000 por reparación civil a favor de la víctima. La sentenciada apeló la decisión, pero la condena quedó establecida en primera instancia.