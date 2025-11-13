Durante la Misa Te Deum por el 82° aniversario del distrito de El Tambo, realizada en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús del parque Rosemberg, el alcalde Julio César Llallico participó junto a regidores, trabajadores municipales y agentes edilicios. La ceremonia estuvo marcada por la notoria ausencia de otras autoridades distritales y regionales.

En plena homilía, el sacerdote lanzó un mensaje directo al burgomaestre, recordándole su deber de transparencia y servicio. “Usted será indagado por sus obras”, expresó, advirtiendo además que el poder no puede ser utilizado para beneficio personal. “Si para usted tener autoridad es beneficiarse, se ha equivocado de lugar”, señaló ante los asistentes.

Un día antes, durante el desfile por el aniversario, los ciudadanos expresaron su descontento con la gestión municipal, cuestionando el deficiente manejo de residuos sólidos, la inestabilidad generada por los constantes cambios de funcionarios y los problemas con proveedores impagos.

En su intervención oficial, el alcalde Llallico agradeció a la población por acompañar la gestión durante un nuevo aniversario del distrito.