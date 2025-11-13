El Centro de Salud de Chilca, en Huancayo, sigue funcionando en condiciones de grave deterioro, con techos inconclusos, filtraciones constantes y áreas inutilizadas, debido a la ausencia de financiamiento por parte de la Red de Salud y el Gobierno Regional de Junín.

Tras ese colapso, el establecimiento inició el cambio de techos con un presupuesto de apenas S/ 5 mil provenientes de recursos propios. Sin embargo, la intervención quedó a medias: planificación familiar, farmacia, odontología y el servicio de cáncer siguen con techos dañados, y las recientes precipitaciones volvieron a generar goteras y filtraciones en interiores, comprometiendo la atención.

Ante el abandono institucional, el cuerpo médico del Centro de Salud de Chilca exigió la destitución del jefe de Microrred, Fredy Collachagua Tupacypanqui, acusándolo de una gestión “deplorable y sin liderazgo”, fallas administrativas y desorganización del recurso humano y material. También pidieron la designación urgente de un reemplazo con capacidad de gestión técnica.