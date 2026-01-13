La Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) reveló una realidad preocupante: las autoridades municipales de la región siguen sin saber gastar.

Por un año más, la ejecución presupuestal promedio alcanzó el 69.7 %, confirmando la tendencia histórica de que los gobiernos locales de Junín no logran superar la barrera del 70 % de ejecución anual.

ANÁLISIS

“Que los municipios de Junín no superen el 70 % de ejecución muestra que hay dificultades para llevar adelante los proyectos dentro del año. Muchas veces los recursos están disponibles, pero los trámites, la falta de expedientes listos o los problemas de gestión hacen que las obras se retrasen o no se inicien. El resultado es que parte del presupuesto se queda sin usar”, explica César García, economista de REDES.

Se podría decir que el 2025 fue un año “mejor” para los gobiernos locales, que cerraron en promedio con un 69.7 % de ejecución presupuestal, cifra mayor al 56.6 % alcanzado durante el 2024. Sin embargo, para la organización esto solo confirma una tendencia: en dos décadas, las municipalidades de Junín no han podido superar de forma sostenida la barrera del 70 % de ejecución.

REGIONAL

El desempeño del Gobierno Regional de Junín, según el análisis de REDES, muestra un panorama distinto. Aunque la gestión cerró el 2025 con una ejecución cercana al 100 %, reflejando un ritmo alto de uso de recursos y una administración activa, esto no es garantía de mejores resultados.

El Índice Regional de Eficiencia en la Inversión Pública (IREI) posiciona a Junín en el octavo lugar a nivel nacional, lo que demuestra que aún existe un amplio margen para mejorar la calidad del gasto.

“Entre los principales retos se encuentran los proyectos por administración directa, que en muchos casos presentan retrasos, modificaciones durante su ejecución y sobrecostos. Esto afecta el avance de las obras y evidencian la necesidad de fortalecer la planificación, el control y seguimiento”, sostuvo García.

Para este 2026, la tarea de las municipalidades es transformar el presupuesto en obras y servicios eficientes; a nivel regional, el reto consiste en asegurar que los recursos ejecutados se traduzcan en beneficios reales y tangibles para la población.