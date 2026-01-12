El historiador, sociólogo y ensayista peruano Nelson Saúl Manrique Gálvez falleció el 11 de enero de 2026 en Lima, a los 78 años. Nacido en Huancayo el 31 de diciembre de 1947, fue una de las voces más influyentes del pensamiento crítico peruano, con una extensa obra dedicada a analizar la historia, la política y la estructura social del país.

Manrique se consolidó como un referente en el estudio de la sociedad peruana, el poder político, el racismo, el conflicto armado interno y la herencia colonial, combinando el rigor académico con una mirada crítica desde el periodismo y el ensayo. Durante décadas fue también columnista y analista de la coyuntura nacional.

Entre sus obras más destacadas figuran El tiempo del miedo, sobre la violencia política en el Perú; ¡Usted fue aprista!, una historia crítica del APRA; La piel y la pluma, sobre literatura y racismo; y Vinieron los sarracenos, una investigación sobre el imaginario de la conquista de América. En los últimos años reflexionó sobre la cultura digital en títulos como Una alucinación consensual.

Su legado intelectual deja una huella profunda en las ciencias sociales peruanas y en el debate público, al haber contribuido a comprender los conflictos históricos que aún atraviesan al país. La partida de Nelson Manrique marca el adiós a una de las mentes más lúcidas y críticas del Perú contemporáneo.