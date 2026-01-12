Con el inicio de las matrículas escolares, los transportistas que realizan el servicio de movilidad en Huancayo deberán regularizar sus autorizaciones para evitar sanciones. Según la Gerencia de Tránsito y Transporte de la Municipalidad Provincial de Huancayo (MPH), las multas por esta infracción superan los 2700 soles.

PAPELETA

La infracción para los conductores que trasladen escolares sin el permiso correspondiente es la papeleta C1, la misma que sanciona el transporte informal, advirtió el gerente de Tránsito y Transporte, Jorge Quispe.

“Alguien que presta un servicio sin autorización es informal; aquí hablamos de una multa del 50 % de la UIT, es decir, 2750 soles”, detalló el funcionario.

AUTORIZACIONES

Durante el 2025, alrededor de 35 unidades recibieron la autorización para el transporte de escolares en la provincia; esto incluye desde vehículos particulares hasta los buses que trasladan a alumnos de la I.E. Santa Isabel.

“Hay más unidades en el mercado y cada año el número aumenta. Les pedimos a los transportistas que tramiten su autorización; sí o sí deben obtener su Tarjeta Única de Circulación (TUC)”, señaló Quispe.

El transporte escolar opera en diversas categorías: M1 (máximo 8 asientos), M2 (combis) y M3 (buses); todos están obligados a formalizarse.

REQUISITOS

Para obtener la autorización, los interesados deben presentar: tarjeta de propiedad, DNI y licencia de conducir. Asimismo, el vehículo debe contar con los distintivos reglamentarios (logotipos de movilidad escolar) y cumplir con las características de seguridad: cinturones de seguridad en todos los asientos, extintor, botiquín y demás elementos que indica la norma.

“Vamos a abrir el cronograma para que renueven sus autorizaciones y así los padres de familia estén seguros y tranquilos al enviar a sus hijos al colegio”, indicó el gerente.

El trámite se realizará en la Gerencia de Tránsito y Transportes, ubicada en el Centro Internacional de Negocios (CIN) de Yanama.