En un espectáculo lamentable, los integrantes de dos conjuntos de la danza guerrera de los Shapish de Chupaca, que esta semana celebraron la festividad de la Cruz de Mayo, protagonizaron una pelea en plena vía pública. El incidente —ya viral en Facebook y TikTok— ha generado una ola de críticas contra las agrupaciones.

HECHO. Las imágenes son claras: muestran a dos negritos o “brashicos” agarrándose a latigazos —al mismo estilo de los chinchilpos y gamonales de Huayucachi— en los exteriores del Cementerio General de Chupaca. Luego, para intentar separarlos, sus compañeros también intervienen en la gresca; todo ante la vista de visitantes y transeúntes que acudieron a presenciar la festividad.

“Esto no es parte de la danza. Creo que han hecho una visita al cementerio y ahí no sé qué hubo, pero se han agredido entre dos conjuntos. Nos vamos a reunir en esta semana que viene para recoger las informaciones según los casos que puedan haber pasado”, sostuvo Marcelino Ordaya, presidente de la Asociación de Shapish de Chupaca. El dirigente aclaró que la pelea no es parte de la danza o la tradición.

SANCIÓN. Aunque hasta el momento no se han identificado a los conjuntos implicados en la pelea, el presidente de la asociación enfatizó que los responsables serán sancionados, pues con su conducta manchan la tradición que es Patrimonio Cultural de la Nación desde el 2006. Esta medida se aplicará debido a que los danzantes ignoraron las advertencias sobre mantener la disciplina y no protagonizar actos que tergiversen la costumbre.

“Se sanciona según la gravedad. Si llega a un llamado de atención o, en caso de que sea algo más fuerte o reincidencia, se va a multar económicamente a cada conjunto. Siempre aconsejamos que tengan cuidado; ya nos hemos cansado de estar reiterándoles su buen comportamiento”, lamentó el dirigente.

ANTECEDENTE. En el año 2023 se registró un incidente similar, también en las inmediaciones del cementerio de Chupaca. En esa ocasión, los danzantes se enfrentaron a latigazos y botellazos, lo que dejó incluso a un participante herido.

“Parece que los efectos del del licor hizo que ellos terminen en esa gresca, pero hago un llamado a que cambien de actitud y no estén inmersos en problemas”, exhortó el presidente Marcelino Ordaya a los implicados.