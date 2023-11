Durante la tercera reunión ordinaria de la Plataforma Regional de Defensa Civil de Junín, el gobernador Zósimo Cárdenas, aseveró que la región, no está preparada para afrontar los peligros inminente por el Fenómeno de El Niño. “No estamos preparados. Los titulares de las instituciones no han venido, solo enviaron a sus representantes (referencia a Educación y Salud), y ni saben qué acciones les corresponde (...). Lo mismo para los sectores de Transportes y Vivienda. Tenemos que realizar un trabajo de prevención y mitigación de los efectos del fenómeno. Hay ausencia de los alcaldes de las municipalidades, cada entidad debe responder de acuerdo a sus funciones, y se les convocó con 15 días de anticipación”, manifestó.

Lamentó la situación porque el fenómeno será más intenso. “Les exhorto a que se pongan a trabajar, porque no estamos preparados. Hay que hacer un mea culpa y, veamos qué podemos ejecutar ahora (...)”, remarcó. Les dio un plazo de tres días a los directores para que entreguen sus informes y respondan a las interrogantes: ¿qué acciones de mitigación han ejecutado?, y ¿cuál es su capacidad de respuesta ante posibles emergencias?

Al respecto, el subgerente de Defensa Civil del GRJ, José Vásquez, dijo que, “es prudente notar nuestras deficiencias, hacer un llamado de atención y autoevaluación y poner en alerta la situación del GRJ y poder corregir aquello que se evidenció en la reunión, esto para fortalecer los trabajos”. Añadió que, hay mucho trabajo por hacer para hacerle frente a los efectos del fenómeno de El Niño y hay deficiencias en los sectores.

Hay desinterés por parte de las autoridades. “No está presente ningún alcalde provincial, y es lamentable”, refirió el funcionario.

Plazos para entregar informes

Luego de casi tres horas, los integrantes de la plataforma, firmaron el acta de acuerdos: cada integrante de la plataforma tiene tres días para dar a conocer las acciones de mitigación que realizan o realizarán, también para informar respecto a su capacidad de respuesta, y presentar su plan de contingencia. Asimismo, tendrán un grupo donde se reportarán las emergencias y se recomendará a Sedam Huancayo la limpieza de las redes, ya que con las lluvias, los buzones suelen colapsar.

Finalmente, el Senamhi informó que el fenómeno de El Niño será de moderada a fuerte intensidad, habrá déficit hídrico e intensas lluvias, de acuerdo a la geografía.