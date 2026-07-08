El colorido del Santiago, la riqueza cultural de los pueblos andinos y la exuberancia de la Selva Central serán la carta de presentación de Junín durante las Fiestas Patrias. Con esa apuesta, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) lanzó oficialmente su campaña turística con la meta de superar los 43,483 arribos registrados en la misma temporada del 2025.

La directora regional de la Dircetur, Dania María Vila Poma, destacó que Junín reúne 455 recursos turísticos. Estos comprenden sitios naturales, manifestaciones culturales, folclor, realizaciones contemporáneas, lo que convierte a la región en un destino con experiencias para todos los gustos.

Festividades

El calendario de festividades estará marcado por la tradicional Fiesta del Santiago, que se celebrará en Huancayo, Concepción, Jauja y Chupaca. En Jauja también figuran la Festividad de San Cristóbal en Huamalí, el Gran Festival de Santiago en Yauli, la Expo Feria de Productores del Calzado y el Festival del Cuy en Julcán. En Concepción se realizarán concursos y celebraciones en homenaje al patrón Santiago en diversos distritos.

En Huancayo destacan la celebración del Patrón Santiago en Chongos Alto, la Octava del Santiago Sicaíno y diversas presentaciones de Tunantada.

Mientras tanto, la Selva Central será escenario del XIII Festival Ogenga Kaniri en Pangoa, el Festival Patriótico Intercultural en Mazamari y el Festival Nacional del Café en Chanchamayo.

Conectividad

El Gobierno Regional anunció coordinaciones con el sector Transportes para establecer horarios diferenciados de subida y bajada desde Lima hacia la sierra central, además de restringir el tránsito de carga pesada en fechas de mayor circulación. En Huancayo, se ejecutarán los trabajos nocturnos de recapeo de la avenida Ferrocarril para evitar afectar el tránsito durante la temporada turística.

La Dircetur también informó que continuará con los operativos de fiscalización a establecimientos turísticos, priorizando la orientación y formalización antes que la sanción. El objetivo es garantizar que hoteles, hospedajes y demás prestadores de servicios brinden una atención de calidad.

En evaluación

Una propuesta para habilitar un circuito corto de turismo responsable en el Huaytapallana fue presentada al Gobierno Regional, debido a que el nevado permanece cerrado desde hace dos años por impactos ambientales. La iniciativa plantea instalar miradores para apreciar el nevado sin ingresar a las lagunas ni afectar el ecosistema.

“Queremos que nuestro recurso emblemático siga siendo visitado; si bien no podemos tocar la nieve ni acceder a las lagunas, sí podemos contar con un mirador cercano”, explicó la directora. La propuesta será evaluada por el Consejo Regional mientras el acceso continúa restringido.