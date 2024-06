En la región Junín, a través del Programa Nacional Aurora, de enero a abril, los centros de emergencia mujer atendieron 2055 casos de violencia física, psicológica y sexual, informó la coordinadora territorial, Giovana Ríos Sanabria.

Además, mencionó que hasta mayo eran tres casos con características de feminicidio en Huancayo, Chanchamayo, Satipo y este mes ocurrió el último en Jauja, donde fue victimada una adolescente embarazada de 17 años. El programa Nacional Aurora, brinda el apoyo psicológico y legal a los familiares de la menor.

La funcionaria, detalló que el 40.8% sufrió violencia física, 63.6% psicológica y el 9.7% fue víctima de violencia sexual.

Según la Endes, el 69,1% de mujeres que sufrieron violencia alguna vez en su vida, tiene una edad que oscila entre los 15 a 49 años. Y a nivel regional esta cifra corresponde al 55.7%.

sexo. En Junín, el 53.2% de mujeres son víctimas de violencia y el 26.8% son varones. La prevalencia de la violencia oscila en 57% en las edades de 18 a 59 años. El 31.3% de cero a 17 años y en adultos mayores llega al 4.6%.

Giovana Ríos, invocó a las mujeres a acudir a denunciar la violencia y recibir la protección del Estado.

“Una mujer debe saber cuando está en riesgo. Esto ocurre si la pareja me cela constantemente, si me prohíbe acercarme a mis amigos, descalifica mis opiniones o me hace comentarios ofensivos, también hay hombres que destruyen objetos luego de una discusión”, mencionó.

Ante una situación como esta, demandó que las víctimas no callar e invocó a buscar ayuda en las comisarías, los centros de emergencia mujer, el Ministerio Público y al Poder Judicial.