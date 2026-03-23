Un total de 18 casos confirmados de leptospirosis se han registrado en la región Junín hasta la semana epidemiológica 11 del 2026, según el último reporte de la Dirección Regional de Salud (Diresa), lo que representa un incremento de 8 casos en comparación al mismo periodo del año anterior.

De acuerdo al análisis, la provincia de Chanchamayo concentra la mayor cantidad de contagios con 9 casos, seguida de Satipo con 6. En tanto, Jauja y Chupaca reportan un caso cada una, además de un caso procedente de Lima.

Las autoridades explicaron que estos casos están asociados a la exposición en zonas húmedas y contaminadas, donde la presencia de roedores incrementa el riesgo de transmisión de la enfermedad, especialmente en la selva central.

Ante este escenario, se ha intensificado la vigilancia epidemiológica y las intervenciones preventivas en las zonas más afectadas, con el objetivo de detectar oportunamente nuevos casos y evitar su propagación.

Asimismo, se recomendó a la población acudir a los establecimientos de salud ante síntomas como fiebre, dolor de cabeza o dolor muscular, sobre todo si han estado en contacto con aguas estancadas o zonas inundadas.