A raíz del reciente incendio registrado en Pamplona (Lima) originado aparentemente en un almacén ilegal de pirotécnicos la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) anunció el refuerzo de operativos en la región.

El general César Richter, jefe zonal de la institución, informó que durante el año se intervino a cuatro almacenes clandestinos en las zonas de Ocopilla y Chilca, donde se decomisaron más de 500 cajas de productos pirotécnicos.

“Fiscalizamos el transporte, almacenamiento, fabricación y venta, que son los cuatro factores donde más se cometen irregularidades. Además, los productos artesanales, como la mamarrata o la rata blanca, suelen causar quemaduras, mutilaciones o pérdida de la vista. Por eso orientamos a los escolares y padres sobre su compra y manipulación responsable”, añadió Richter.

Por su parte, el inspector Jorge Tisoc informó que las compras ilegales suelen trasladarse incluso en buses interprovinciales. “El año pasado encontramos avellanas escondidas en sacos dentro de un bus que iba de Huancayo a Huancavelica”.

A su turno, el inspector Edgardo Cisneros explicó que los operativos también se realizan de manera inopinada durante las fiestas patronales. “Se llama a los mayordomos para que contraten a pirotécnicos autorizados por Sucamec. Si se detecta algún castillón sin autorización, se procede al decomiso y la Fiscalía inicia la denuncia penal”, sostuvo.

Finalmente, el jefe zonal enfatizó la importancia de que los castillones y fuegos artificiales no tengan coronas ni elementos que se desprendan de la estructura, ya que representan un riesgo de daños materiales y personales. “Los mayordomos deben contratar a pirotécnicos registrados por Sucamec y evitar estos diseños peligrosos, porque encender un pirotécnico ilegal, la caída de una chispa puede terminar en tragedia”, alertó.

Video relacionado: