La Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) suspendió sus labores administrativas presenciales este 13 de octubre de 2025, luego de que un grupo de estudiantes de la Facultad de Economía tomara las instalaciones en señal de protesta.

Los delegados de la facultad señalaron que la medida responde a la falta de una autoridad decanal imparcial y legítima, y exigieron la realización de un proceso electoral transparente que garantice la elección de un nuevo decano representativo. Durante la toma, los accesos principales fueron bloqueados con troncos y fierros, impidiendo el ingreso del personal y alumnos.

La UNCP informó que las actividades se desarrollarán de manera remota “por motivos de fuerza mayor”, mientras se busca una solución al conflicto. Los estudiantes, por su parte, reiteraron su compromiso con una gestión académica justa y democrática.