Padres de familia del Colegio de Alto Rendimiento (COAR) Junín realizaron una protesta en Huancayo para exigir el fin de la paralización de las aulas de contingencia en el colegio Amauta de Ahuac. La situación ha obligado a que los estudiantes continúen recibiendo clases virtuales, generando malestar entre las familias.

“Los chicos pasan más de 10 horas frente a una computadora, y muchas veces no tenemos electricidad ni internet. Se están perjudicando”, expresó Gloria Jiménez, madre de familia del 4.º B. Además, algunos alumnos no cuentan con los equipos tecnológicos necesarios para continuar con las clases.

La movilización comenzó en el parque Túpac Amaru de Huancayo y se extendió por diversas instituciones, entre ellas la Defensoría del Pueblo, la Contraloría y el Gobierno Regional de Junín, donde los padres exigieron respuestas inmediatas.

TE PUEDE INTERESAR: Mantaro sigue sin soltar cuerpos de seis víctimas y cientos de comuneros se unen a la búsqueda

Ante ello, el gerente regional de Infraestructura, Ing. Rony Bejarano, informó que se ha coordinado con la dirección del COAR y los padres para que esta semana se realice el traslado de muebles y enseres a las aulas de contingencia. Según indicó, las clases presenciales se reanudarían el lunes 20 de octubre en las 24 aulas ya concluidas, que cuentan con dormitorios, áreas administrativas, cocina y servicios higiénicos.

El comunicado del gerente no calmó a los padres de familia, quienes expresaron su desconfianza y frustración al señalar que ya no creen en los acuerdos ni en los compromisos asumidos por el funcionario regional. Además, cuestionaron cómo el gerente pretende reanudar las actividades en las aulas de contingencia cuando, según ellos, aún faltan componentes esenciales en la infraestructura y condiciones seguras para el alojamiento de los estudiantes.