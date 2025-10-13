Una tragedia que enlutó a 8 familias, sigue generando angustia y desesperación de hasta 4 comunidades de Huancavelica que se movilizaron en camiones, motos y camionetas, para buscar a sus seres queridos. Son todavía 6 pasajeros, del vehículo que se hundió en las caudalosas aguas del río Mantaro, los que siguen desaparecidas.

Un viaje sin retorno

Armando Guerra Capani, se despidió de su esposa Ana Pomachagua Galindo (43), la madrugada del último sábado 11 de octubre, con la promesa que se reencontrarían el lunes 13, temprano, para ir a ver juntos la carrera de autos “Caminos del Inca”.“Ella (Ana) se fue a Huancayo para un matrimonio de una de sus primas, yo no podía porque me quedé cuidando la casa. ‘Ya vuelvo el lunes temprano para ir a ver la carrera de carros’, me dijo”. Señaló Armando.Los ahijados y compueblanos de Ana, que es natural de Colca, se unieron a la búsqueda en el sector de Mantacra, Quichuas, donde se despistó la unidad.

Ana, que era conocida en Colca, por dedicarse al comercio de chirimoya, viajó con su hija Eslin G.P.(09), ambas siguen desaparecidas.

Otro de los que no es hallado, es Eusebio Romero Cóndor (38), agricultor y natural del sector de Llacua, que realizó el viaje a Huancayo para realizar algunas compras. Su esposa Nelly Ramos Salazar, fue la primera en enterarse que nunca llegó a su destino.

“Le llamé a las 6:00 de la mañana pero no me contestó, pensé que estaría en una zona donde no hay señal, luego volví a llamar a las 8:00 (a.m.) y su celular seguía apagado, entonces empecé a llamar a los demás”, contó.

Comuneros de Llacua, también se unieron a la búsqueda, Eusebio, era paisano de Edwin Casahuilca Orejón, conductor del vehículo de placa BZC-276, quien salió las 5:00 de la mañana desde el anexo de Cosme, en Quichuas. Su esposa señaló que trabajaba para pagar las letras del vehículo que conducía y solo le faltaba un año para cancelar. Además era el sustento de sus hermanos.“Pido apoyo para buscar a mi esposo, él era bueno y muy trabajador”, contó Teodora Quispe.

Los otros desaparecidos son: el docente Gilberto Ponce, Edwin Casavilca y Fabián Sotomayor.