La mañana de ayer se produjo un accidente de tránsito a la altura de la localidad de Mantacra (Huancavelica) con un saldo fatal de un número aún no determinado de pasajeros muertos, de los cuales tres han sido recuperados e identificados, informaron las redes sociales.

Según la policía, se trata de un despiste seguido de volcadura con subsecuente fatalidad.

De las primeras investigaciones se conoce en el vehículo trasladaba a siete personas, según algunos testigos y, por causas que son materia de investigación, volcó a las aguas del río Mantaro. No se habla de sobrevivientes.

El accidente tuvo lugar la mañana de ayer 11 de octubre en el km 214 + 800 de la red Vial La Oroya - Ayacucho - distrito de Pampas - Tayacaja - Huancavelica. Ante ello, personal del Destacamento Desconcentrado de Protección de Carreteras de la Policía Nacional del Perú DESDPC – Izcuchaca, conjuntamente con personal de Rescate 105 - Huancavelica y de la Comisaría de Mariscal Cáceres, se constituyeron a la zona para las tareas de rescate y ahondar con las investigaciones.

CUERPOS

Por lo pronto, estas son las personas rescatadas, cuyos cuerpos fueron hallados kilómetros abajo: Escarlet Espinoza García (24), Justina de la Cruz Huallanca y Carmen Elida Ochandarte Montañez (16).

En tanto, las tareas de búsqueda se intensificaron para dar con el paradero de los demás ocupantes, cuyas familias ya llegaron a la zona y no podían esconder su desesperación y angustia por lo sucedido.