Recibía mensajes de amenaza, le exigían que le devuelva 2 mil 700 soles por una supuesta droga sustraída. Cada vez los mensajes eran más intensos, por ello una fémina de 46 años denunció que era víctima de presunta extorsión y su vida corría peligro. Con los mensajes de Facebook y Whattshap enviados, los agentes de la División de Investigación Criminal de Huancayo, de inmediato formularon un plan y detuvieron a seis personas, cinco de ellos integrantes de una familia.

INVESTIGAN

La intervención se llevó a cabo luego de la denuncia presentada por la agraviada a quien le exigían 2 mil 700 soles, bajo la supuesta acusación de haber sustraído droga del local “La Banca”, del Jr. Cajamarca.

Los mensajes extorsivos señalaban incluso que acudirían a su domicilio para cobrar violentamente el dinero.

Cuando fueron a cobrar dicho monto, en una rápida acción policial, en la cuadra 15 del jirón Alejandro O. Deústua en El Tambo se detuvo a Yessica Lobatón (31) “Yessi”, a su mamá Martha S. (69) “La Tía”, Christian (26) “Kiko”, John (30) “Orejas”, Diego (20) “Flaco”, y un menor de 15 años.

BANDA PELIGROSA

Para la Policía los seis intervenidos formarían parte de la banda denominada “Los Queseros”, implicados en presunta coacción y contra la tranquilidad pública.

La Policía también incautó el vehículo de placa W2O-538 donde se movilizaban.