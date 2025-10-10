Un joven universitario vivió momentos de terror tras ser víctima de un asalto dentro de un vehículo de la empresa Voldie, en Huancayo. Según su testimonio, durante el trayecto fue atacado por dos sujetos, el conductor y otro pasajero que se encontraba en la parte posterior de la unidad.

Los delincuentes lo amenazaron con armas blancas y le arrebataron sus pertenencias, entre ellas dinero y un teléfono celular, para luego abandonarlo en la vía pública.

Horas después, el joven regresó al lugar del hecho y reconoció a uno de los presuntos implicados, quien fue detenido gracias a su denuncia y las evidencias recabadas. El detenido admitió su participación en el asalto.

Sin embargo, los afectados denunciaron que, pese a las pruebas presentadas, fueron liberados. Ahora el joven recibe amenazas de muerte. Sus familiares y amigos realizaron una protesta en el parque Constitución de Huancayo, exigiendo justicia.