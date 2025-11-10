Ante el inicio de la temporada de lluvias en la región y el reporte de deficiencias en diversos centros de salud de la región, la Dirección Regional de Salud (Diresa) Junín informó que ha reforzado las acciones de prevención para garantizar la atención médica en zonas vulnerables con una inversión de más de 190 mil soles.

“Como parte del plan regional frente a lluvias intensas y movimientos en masa 2025-2026, se destinaron S/191,606.96 al mantenimiento preventivo y correctivo de 12 establecimientos de salud, en reparación de techos y estructuras expuestas a riesgo”, afirmó el director de Diresa, Clifor Curipaco.

El sector salud también se mantiene en alerta amarilla, con 243 brigadistas de intervención inicial preparados para responder ante posibles emergencias o desastres. “El compromiso de nuestro personal y el trabajo coordinado con las redes de salud son clave para proteger a la población”, informó Curipaco.

Entre los centros de salud que fueron priorizados figuran Huancán, Usibamba, Chaquicocha, el área de emergencia del hospital Domingo Olavegoya de Jauja, el hospital Félix Mayorca Soto de Tarma, Sanyacancha, Huasahuasi, Piscurruray, Marankiari, Huantashiri, Mazaronquiari y el área de coordinación de Defensa Nacional de Satipo. La Diresa pidió a la ciudadanía mantenerse atenta ante las alertas por lluvias.