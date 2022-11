Las vacaciones por el fin del año escolar 2022 están cada vez más cerca, por lo que las familias y estudiantes están a la expectativa de las fechas programadas. Es así que el Ministerio de Educación (Minedu) estableció que las clases terminen el 16 de diciembre. En la región Junín hay 292 mil 265 estudiantes en Educación Básica Regular (EBR) de gestión pública, ya sea inicial, primaria y secundaria que pronto saldrán de vacaciones.

Detalles

Según la Resolución Ministerial N° 186-2022 ya se cumplió con el tercer periodo de vacaciones que fue del 10 de octubre al 14 de octubre; y dio comienzo al cuarto y último periodo de clases durante el año, que comenzó el lunes 17 de octubre y finalizará el vienes 16 de diciembre. Las vacaciones inician el 16 de diciembre, una semana antes del comienzo de las fiestas de fin de año.

Hasta el momento no se tiene información sobre el calendario escolar para el próximo año, no obstante, se estima que la comunidad estudiantil vuelva en marzo a las aulas. El cronograma solo aplica para colegios públicos, no para privados. En el segundo caso, las fechas de inicio y fin puede variar de acuerdo a cada administración. Sin embargo, es usual que algunas instituciones privadas intentes mantener uno similar al establecido por Minedu. En la gestión privada en la región hay alrededor de 74 mil 356 escolares en la EBR de todos los niveles, según el Minedu.