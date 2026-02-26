Pobladores de las provincias de Chupaca y Concepción, protestaron la mañana de ayer, en contra de la EPS Mantaro, prestadora del servicio de agua potable, denunciando incremento de tarifas domiciliarias, abastecimiento solo por horas y, lo más preocupante, líquido elemento con residuos contaminantes.

Decenas de pobladores de la provincia de Chupaca, la mañana de ayer, se auto convocaron para realizar una protesta en contra de la EPS Mantaro Zonal Chupaca, en clara oposición al incremento de tarifas domiciliarias, que se estaría aplicando de manera sistemática.

“En estos meses se ha registrado un incremento en las tarifas de agua potable entre S/6.20 y S/8.40, y en algunos casos nos reportaron que se duplicaron o hasta triplicaron los pagos que tienen que hacer hacia la EPS Mantaro”, manifestó la presidenta de los Usuarios de Agua Potable de Chupaca, Elizabeth Santana Rivera.

Los usuarios denunciaron que por día cuenta entre 2 a 4 horas de agua potable, y, lo más preocupante es el alto grado de contaminación que se tiene en diversos sectores de esta provincia.

“Consideramos que es un atentado a la salud pública por el tipo de agua potable que está llegando. Hemos mostrado una olla y botella con el agua que viene. Presentamos una queja ante la Superintendencia Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass), el año 2023 con una marcha mostrando la calidad de agua potable que estamos recibiendo, pero hasta la fecha no hay mejoras”, acotó Santana Rivera.

Pese a los reclamos de los chupaquinos, no fueron atendidos por los funcionarios encargados, sin embargo fueron invitados a sostener una reunión con el gerente general de la EPS Mantaro, Percy Ruti, cuya oficina está en Jauja. Concepción. El Frente de Defensa de los Intereses de la Provincia de Concepción, también fue parte de la protesta de ayer en Chupaca, denunciando que el agua que reciben es de pésima calidad y el incremento de tarifa se estaría dando hasta en 4 soles.

“El agua que nos la la EPS Mantaro en Concepción, es color blanco y con arena, hemos sacado un estudio (y arrojó) que tiene arsénico. Yo ahorita estoy en un tratamiento médico del estómago y voy a denunciar a la EPS por la contaminación”, señaló el usuario Víctor Romero.

En varios de los casos, informaron que tienen que filtrar el agua potable con telas de diferentes grosores, donde se queda restos de tierra y arena. Aparte tiene que hacer reposar el agua para que todo el sedimento quede en la parte del fondo y hacer hervir.

“Cuando hacemos hervir el agua, guardamos en la tetera, pero ya se hace blanco la base. Falta un verdadero tratamiento al agua potable”, acotó Juan Carlos Polanco.