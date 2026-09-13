Recuperan cadáver arrastrado por el río Huallaga en Amarilis

Un trágico accidente de tránsito en la Carretera Central cobró la vida de un joven motociclista el pasado viernes, en el sector de Salsipuedes. La colisión fatal ocurrió aproximadamente a las 17:45 horas, en el tramo que conecta las localidades de La Merced y San Ramón, en la provincia de Chanchamayo.

La víctima fue identificada como Niel Sergio Anglas Huarcaya, quien desafortunadamente dejó de existir el mismo día de su cumpleaños número 22.

El fatídico hecho se produjo cuando un mototaxi “Torito Bajaj”, de color celeste con techo blanco y sin placa de rodaje, intentó ingresar al grifo Bellavista.

DETALLES

Detrás del mototaxi circulaba a gran velocidad una motocicleta lineal marca Pulsar, de color negro y placa 14960W, conducida por Anglas Huarcaya. Al verse sorprendido por la maniobra, el joven no logró frenar a tiempo e impactó violentamente, falleciendo de forma instantánea. Su casco quedó tirado en una cuneta, como testimonio de lo aparatoso del accidente.

Al enterarse de la trágica noticia, sus padres, hermanos y amigos llegaron al lugar del hecho, donde protagonizaron desgarradoras escenas de dolor.

Una cámara de seguridad de la zona captó el momento exacto de la colisión, material que ya se encuentra en manos de las autoridades para dilucidar los acontecimientos.

Agentes de la Policía Nacional y un representante del Ministerio Público procedieron al levantamiento del cadáver para trasladarlo a la morgue de La Merced. Los restos del joven están siendo velados en la Iglesia Metodista de San Ramón, ubicada en el jirón Paucartambo n.° 476.