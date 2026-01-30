Pobladores de Pichanaqui hacen cola para comprara agua en comunidad nativa (FOTOS)

La Contraloría General de la República intervino la tarde del jueves en el parque Miguel Grau, ubicado en el distrito de Santa Rosa de Sacco, provincia de Yauli–La Oroya, luego de la polémica generada por la tala de casi 27 árboles de gran antigüedad realizada por la municipalidad distrital.

El personal de control llegó hasta la zona para constatar in situ el estado del área verde y verificar la magnitud de los daños ambientales ocasionados. Durante la diligencia, se inspeccionaron los restos de los árboles retirados y se solicitó a la comuna la documentación técnica y administrativa que sustenta los trabajos ejecutados, con el fin de elaborar un informe de control.

La intervención de la Contraloría se da en medio de cuestionamientos contra la gestión del alcalde Ovidio Rodríguez Yurivilca, quien autorizó el inicio de la remoción de tierras para la construcción de un nuevo parque en el mismo espacio. Sin embargo, la ejecución de la obra generó rechazo vecinal al implicar la desaparición total del arbolado existente, sembrado desde la década de 1980.

Según denunciaron los pobladores, el uso de maquinaria pesada para retirar los pinos se realizó pese a los reclamos de la ciudadanía, en una zona donde los espacios verdes son limitados debido a las condiciones geográficas del distrito.