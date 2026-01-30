Pobladores de Pichanaqui y Sangani en la provincia de Chanchamayo, no cuentan con agua potable, por ello alquilaron movilidades y se dirigieron a la comunidad nativa Kimbiriki, que está a 15 minutos, para abastecerse de los ojos de agua que están en la misma avenida marginal.

Llevaron baldes y bidones de todo tamaño para poder abastecerse del agua para poder cocinar.

Personal de la pollería Rambo Chicken señalaron que no tienen agua para realizar sus quehaceres diarios.

Mientras, el camión cisterna de la EPS de la provincia de Satipo intentaba abastecer de agua a los pobladore de la avenida marginal en las que existen locales de comida y otros rubros.

Hasta el cierre de esta edición se vienen realizando los trabajos de reparación de la tubería de la EPS, para poder restablecer el agua en Pichanaqui y Sangani.