Jason Saúl Calderón Tejeda, es su nombre, pero lo conocen como Yeison. Hace poco llegó a visitar a su padre desde Lima y la noche del martes se convirtió en un criminal. Yeison cortó la yugular a Cristian Montañez Pérez (19), su vecino que fue a enfrentarlo para recuperar un celular sustraído a su hermano menor. Ayer, Yeison Calderón, volvió al lugar del crimen, esta vez acompañado de los policías de la Divincri y la fiscal Flor Morales, para narrar las 17 horas que estuvo fugitivo, tras el crimen ocurrido en el paradero 7 del distrito de Sapallanga.

Captura

El implicado en homicidio, relató a las autoridades que luego de la pelea y ataque, abordó una combi para escapar, bajó cerca del cuartel 9 de Diciembre en Chilca, donde fue interceptado por un patrullero. Los policías al verlo con una herida en la ceja izquierda y golpes, le preguntaron que le pasó y les respondió que fue asaltado, pidiendoles ayuda. Los agentes lo trasladaron al centro de salud, donde le suturaron la herida.

Poco después volvió a casa de su madrastra en el Jr. Los Cipreses de la Asociación de Vivienda Nueva Vida para cambiarse de ropa y fue a esconderse en un lugar desolado en Sapallanga. A la 1:15 de la tarde del miércoles, regresó a su hogar donde fue visto por sus vecinos que alertaron a los policías y lo capturaron después de 17 horas de sucedió el crimen.

Se contradice

Ayer, durante la diligencia de reconstrucción del homicidio, los custodios al mando del mayor PNP Nolan Medina, encontraron una mochila y una bolsa donde, Yeison Caderón, tenía lista su ropa para escapar a Santa Ana en Chanchamayo. En su declaración, el acusado de homicidio, dice que regresó a su casa porque quería despedirse de su padre para luego entregarse a la Policía.

En la vivienda, los agentes encontraron restos de droga, a lo que el detenido confesó que consumía marihuana y cometió el delito bajo los efectos del alucinógeno. “El chibolo me dio un planchazo, su hermano me agarró a golpes, querían quitarme mi celular. Yo solo me defendí”, dijo. Asimismo mencionó que la navaja era de su víctima, pero, se contradijo, sin poder sustentar tal versión.

En la reconstrucción sus familiares y vecinos exigieron la pena máxima. “Cárcel para el asesino, cadena perpetua, si lo sueltan lo vamos a quemar”, gritaban, mientras Yeison desafiante los miraba. Hoy viernes, será el sepelio de Cristian Montañez, su madre Esther, llora por su ejemplar primogénito.