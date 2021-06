Les llaman los sobrevivientes, ellos llegaron graves al hospital Carrión, y necesitaban una cama UCI, y como no había, los alojaron en el sexto piso, donde los tienen en sus camas boca abajo y con una máscara que les cubre toda la cabeza, mediante la cual les suministran oxígeno para que puedan vivir.

Denis Mendoza, músico de 35 años, del recordado grupo Sur Andino, es padre de una niña de 6 años y siente que ha vuelto a nacer. El pasado 11 de mayo fue trasladado al hospital Carrión con una saturación baja de oxígeno y una tos que lo ahogaba.

Como muchos artistas de nuestra ciudad, tuvo que dejar su charango y trabajar en lo que había. Uno de los negocios que emprendió fue la venta de artículos médicos por delivery, hasta que se contagio y el virus lo derrumbó.

“Es muy duro estar con esta enfermedad, cuando desperté estaba asustado, no sabía donde me encontraba y cuando no está tu familia es peor, solo pedía a Dios y tenía mucha paciencia para usar una máscara que me colocaron los médicos y gracias a la cual estoy vivo”, relató.

Julio Villanueva es un chofer de 41 años, que también se contagió, cuando atendía en la bodega familiar. Cuando conversamos con él dijo, que se sentía vivo otra vez, ya que su más terrible recuerdo, es cuando era evacuado en taxi y se desvanecía, sin poder respirar. Ambos fueron salvados del COVID, con las máscaras Snorkel que adaptaron, los médicos Einer Castro y Raúl Montalvo, estas máscaras fueron adaptadas en base a las necesidades de los pacientes que llegaron al nosocomio. La mayoría de los recuperados son adultos jóvenes, pero también existen ancianos que la toleraron y lograron una recuperación, cuando nadie les daba esperanzas de vida.

“Necesitamos abrir más camas con este sistema de ventilación no invasiva, y los resultados están demostrados, hemos salvado a muchas personas, pero necesitamos del apoyo de las autoridades”, dijo el infectólogo Raúl Montalvo.

En el sexto piso el trabajo en equipo, lo realizan los médicos, enfermeras, técnicos que luchan en esta segunda ola.

Cumplen un año con tratamiento

La máscara Snorkel, que fue adaptada a las necesidades de los pacientes del hospital Carrión, permite que los pacientes reciban hasta un 90% de oxígeno, durante 4 horas intercaladas. A la fecha ya han logrado la recuperación de hasta 70 personas, dijo el internista Einer Castro Andrade.

“La máscara Snorkel y ahora rebautizada como Casmon, originalmente es una máscara de buceo, diseñada con una válvula que permite entrada de flujo de oxígeno con una vía inspiratoria y expiratoria, además tiene otra válvula, para dar más presión al paciente y flujo de oxígeno elevado”, dijo el médico Einer Castro. Sostuvo además que este dispositivo fue ideado como alternativa ante la falta de camas de UCI, en junio se cumple un año con este sistema.