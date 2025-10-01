Goles son amores. Sport Huancayo goleó con creces al Alianza Universidad de Huánuco con 5 goles a 1, en el partido válido por la Fecha 12 del Clausura. Ambos equipos empezaron con buenas intenciones y mejores propuestas de Roberto Mosquera y Richard Pellejero.

Era un duelo intenso, y a los 20 minutos Yorleys Mena de tiro penal abre el marcador para el Alianza UDH. La alegría duró poco y en un tiro sorpresivo de Javier Sanguinetti, el golero huanuqueño Pedro Ynamine no puede contener y de rebote muy atento Yonatan Murillo convierte el gol de empate para Huancayo.

Empieza a tocar mejor el Rojo Matador y a los 25 minutos el lateral derecho Sergio Barboza se encuentra la pelota y anota el segundo tanto huancaíno. El partido se pone un tanto brusco y Edson Aubert es expulsado por el juez principal Daniel Ureta por agredir con la pelota en el lugar prohibido a Hugo Ángeles.

Llegan más goles

En el complemento Richard Pellejero realiza interesantes variantes y llega el rosario de goles. A los 77 minutos Diego Carabaño que había ingresado de media distancia con zurda, vence al arquero Ítalo Espinoza.

A los 79 minutos Ronal Huaccha ingresa al área de juego y cruza la pelota y anota el cuarto tanto. Y para redondear el gran triunfo, a los 92 minutos Piero Magallanes anota el quinto gol tras un centro desde el sector izquierdo de Hugo Ángeles. Culmina el cotejo.