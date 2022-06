Javier Marchese, presidente de la Unión Nacional de Transportistas de carga pesada (UNT), que representa a 400.000 camiones a nivel nacional refirió que no se llegó a acuerdo alguno debido a que en la mesa de diálogo cada vez se cambia de funcionario y no saben del problema.

Tras ello, Carlos Gagaragati, dirigente del gremio de transporte de camioneta rural(combis), anunció que se sumarán a esta medida de lucha. " El paro está convocado para el 27, nosotros de forma solidaria nos vamos a sumar tenemos un tema en común el alza del combustible” dijo.

“El transporte público regular va a acatar el paro, solicitamos la comprensión a la población de Huancayo y pedimos a los demás gremios del transporte se unan a la medida, porque el alza del combustible nos afectada a todos, si el flete sube los productos de primera necesidad también lo harán” refirió el dirigente.”Nosotros como transporte público no subimos el pasaje pese a las alzas continuas, desde abril que tuvimos la mesa de diálogo, bajó el combustible y a la fecha ha vuelto a subir hasta en cuatro soles, no nos vamos a perjudicar por técnicos que no saben nada” concluyó.