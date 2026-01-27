“Angel Gabriel”, es el bebé con 26 semanas que lucha por su vida en el hospital El Carmen, el pequeño llegó al mundo con apenas 800 gramos de peso. A su madre Katseni Caso (31), le hicieron una cesárea de emergencia en Satipo, debido a que sufría de una preeclamsia severa, que generó incluso que pierda la visión del ojo derecho.

Luego la transfirieron al hospital El Carmen en Huancayo, ya que el neonato requería ser internado en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, donde permanece con oxígeno. Cuando le dieron la leche materna la vomitaba, por eso su alimentación es por sonda.

“Mi bebé necesita sangre, soy de Satipo y aquí no tengo familiares que me ayuden. Por favor no me desamparen, dejé a mis otros dos hijos”, dijo Katseni que a diario está en el hospital El Carmen, al pendiente de su hijo, ya que tampoco tiene donde quedarse en Huancayo, por las tarde se va al cuarto de una sobrina por San Carlos. En ocasiones, cuando su bebé se complica se queda a dormir en el hospital, donde el frío es intenso.

El bebé solo está registrado con los apellidos Apilonario Caso, su madre lo llama “Ángel Gabriel”, ya que en la Reniec han dicho que tiene que inscribirlo en Satipo, donde nació pero mientras permanezca en UCI, no puede hacer este trámite.

En el hospital El Carmen, los médicos requieren que las personas de buena voluntad donen 3 unidades de cualquier tipo de sangre para el tratamiento del bebé. Han hecho una convocatoria en su página de redes sociales, pero hasta el momento nadie se acerca a colaborar.

Las personas interesadas en donar sangre puede acudir temprano al hospital y deben tener de 18 a 60 años, pesar más de 50 kilos, acudir con su DNI, tomar un desayuno ligero. No deben tener tatuajes, no ser portador de enfermedades como hepatitis, sífilis, VIH.