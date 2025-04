Durante una entrevista en el canal de streaming OUKE de la Roro Network, el expresidente de la República, Martín Vizcarra Cornejo, reveló que fue objeto de una denuncia por presunta violación sexual en la ciudad de Huancayo. La denuncia, presentada de manera virtual ante el Ministerio Público, señalaba como víctima a una mujer de 52 años, pero tras una revisión del caso, Vizcarra afirmó que el contenido del relato era un extracto literario tomado de un libro de ficción.

Vizcarra relató que se encontraba en Cusco el 4 de abril cuando recibió una llamada de su hija, quien entre lágrimas le comunicó que había llegado una citación del Ministerio Público. “Me llegó una citación por la apertura de una investigación fiscal por el presunto delito de violación sexual ocurrido en la ciudad de Huancayo. Yo pensé que estaba preparado para todo, pero al escuchar a mi hija y ver esto… preferiría que me acusen de asesinato o narcotráfico”, expresó.

Según explicó, la denuncia fue redactada usando un fragmento del libro Un viernes por la mañana, de la escritora paraguaya Milia Gayoso Mansur. El relato incluía descripciones literarias como: “vivía sola con un gato negro con quien se pasaba horas conversando (…) con dos cuchillos me encajó a un lado, me tiró al piso, me vendó los ojos y me ató los brazos…”. Este texto, afirmó Vizcarra, fue presentado como una denuncia real ante la fiscal Karen Salazar.

La Policía Nacional rastreó el DNI de la supuesta denunciante en Huancayo y, al contactarla, la mujer negó conocer a Vizcarra y se mostró sorprendida al enterarse de la acusación que figuraba a su nombre.

Ante estos hechos, Vizcarra, informó que ha interpuesto una denuncia contra la fiscal Salazar por abrir una investigación basada en información falsa, acción a la que también se sumó la mujer involucrada como agraviada.

El caso ha generado polémica y cuestionamientos sobre el uso de denuncias falsas en contextos políticos, así como sobre la diligencia del sistema judicial al momento de admitirlas a trámite.