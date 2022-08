El director de la Red Valle del Mantaro, Enrique Porras Orellana informó que de las 263 plazas Cas Covid que tenían en los puestos y centros de salud en Huancayo y Concepción, unas 100 quedaron desiertas, debido a que el personal no acredito el año del Serum.

Explicó que en base a la Resolución Ministerial N°573-2022/MINSA, se cubrieron unas 160 plazas pero aún queda por cubrir una brecha de 100 plazas, que no pueden cubrir, ya que la referida resolución, precisa que para ser contratado los trabajadores deben haber realizado labores asistenciales o administrativas en áreas diferenciadas COVID-19, en el marco de las contrataciones autorizadas durante la emergencia sanitaria por la pandemia.

Este requisito es cumplido por muchos de los trabajadores, pero en el caso de los trabajadores de la salud, no cumplen con la resolución de término de Serum.

“Ni siquiera podemos hacer el reemplazo hemos hecho consultas a servir y el Ministerio de Salud para saber que acciones a tomar, es una limitante, ya que hay profesionales que no no han laborado como Cas covid y los que si lo han hecho no acreditan el Serum”, mencionó.

Mencionó que en la Red Valle del Mantaro, hay 30 plazas para médicos y solo se cubrió 12 plazas quedando pendiente la contratación de unos 18 médicos.

Cabe mencionar que druante la pandemia, estas plazas fueron cubiertas por bachilleres o médicos titulados que no tenían serum, pero ahora ya no están y esto genera que dejen de atender a por lo menos unos 3 mil usuarios.

Por su parte, Carmen Canto, coordinadora de los trabajadores CAS Covid en Junín lamento que estas plazas no sean cubiertas por los trabajadores que lucharon durante la pandemia. Además aseguró que varios trabajadores que participaron en las marchas también estarían quedando excluidos pese a cumplir con los requisitos.