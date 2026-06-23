El proceso electoral regional y municipal en la jurisdicción del Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancayo ha ingresado a una etapa decisiva. El magistrado Luis Miguel Samaniego Cornelio, presidente de este órgano electoral, confirmó que tras el cierre de la inscripción de listas de candidatos el pasado 19 de junio, se inició de inmediato la fase de calificación, en la que se revisa el cumplimiento estricto de los requisitos legales establecidos por la normativa vigente.

Competencia

El JEE Huancayo tiene bajo su competencia dos provincias: Huancayo y Chupaca, incluyendo todos sus distritos. En este ámbito territorial se desarrolla el proceso de evaluación de las fórmulas regionales integradas por candidatos a gobernador y vicegobernador, así como de las listas municipales que competirán en las próximas Elecciones Regionales y Municipales 2026.

De acuerdo con el magistrado Samaniego, el proceso de inscripción tuvo ampliaciones con el objetivo de garantizar una mayor participación de organizaciones políticas. Inicialmente, el plazo vencía el 16 de junio; sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) extendió la fecha hasta el 19 de junio, permitiendo la presentación de listas tanto de manera virtual como presencial.

“Se habilitó el sistema Declara Más y también la presentación física en oficinas, incluso ampliando horarios de atención, con el objetivo de facilitar la inscripción de candidaturas”, explicó el magistrado, al precisar que el proceso culminó oficialmente a las 23:59 horas del viernes 19.

Fase de evaluación

Tras el cierre de inscripción, el JEE Huancayo reportó la recepción de 214 listas de candidatos en el ámbito de su jurisdicción. Estas incluyen postulaciones a gobiernos regionales, provinciales y distritales. Sin embargo, el magistrado precisó que el proceso de verificación aún está en curso y que las cifras podrían variar conforme avanza la revisión.

“Estamos en etapa de calificación. Algunas listas pueden ser declaradas inadmisibles, lo que permite subsanar observaciones, mientras que otras podrían ser declaradas improcedentes si incumplen requisitos insubsanables”, detalló.

El proceso implica la revisión de documentos clave como la hoja de vida de los candidatos, así como el cumplimiento de requisitos como renuncias previas en el caso de funcionarios públicos, participación en elecciones primarias y cumplimiento de normas de paridad, alternancia y cuotas electorales.

En paralelo, el JEE ha solicitado información a diversas instancias del sistema judicial a nivel nacional, a través de las 35 cortes del país, con el fin de contrastar la veracidad de los datos declarados por los postulantes en sus hojas de vida.

Tachas y exclusiones

Una vez culminada la etapa de calificación, las listas admitidas serán publicadas oficialmente en paneles institucionales, portales digitales del JNE y medios de comunicación de circulación local. Esta publicación habilitará un periodo de tres días para que cualquier ciudadano pueda presentar tachas contra los candidatos.

“El ciudadano tiene un rol fundamental en esta etapa. Puede presentar una tacha contra cualquier postulante, siempre que esté debidamente sustentada”, explicó el presidente del JEE Huancayo.

Las tachas deberán basarse en observaciones concretas, como omisiones en la declaración de procesos judiciales, información falsa en la hoja de vida o incumplimiento de requisitos legales.