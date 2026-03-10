Este fin de semana se llevará a cabo el examen de admisión 2026-I de la Universidad Nacional del Centro del Perú (UNCP) y para evitar intentos de fraude, se realizará un despliegue de seguridad diseñado para neutralizar cualquier intento por parte de mafias organizadas, informó la Comisión de Admisión.

Servicio de inteligencia interno

El director de Admisión, Efraín Lindo Gutarra, detalló que la estrategia no solo incluye a la Policía Nacional y la Fiscalía, sino también a un servicio de inteligencia interno que ya opera dentro del campus.

“Tenemos un servicio de inteligencia interno en los pabellones. Debido a ello, se suspenden las labores días antes para tomar las previsiones dentro del local y verificar, por ejemplo, si hay celulares en los baños. Es un protocolo completo”, afirmó.

Sobre la evaluación, el diseño del examen incluye la elaboración de varias versiones denominadas “mellizos” o “trillizos”, las cuales se rotan a último momento para evitar filtraciones. Además, se ha reducido el cuestionario a 50 preguntas para optimizar el tiempo y evitar riesgos de manipulación externa.

Convocatoria

Un total de 7,114 postulantes se disputarán apenas 1,317 vacantes distribuidas en 39 carreras profesionales. La demanda se concentra, como todos los años, en carreras como Medicina Humana con 839 inscritos para solo 11 vacantes, seguida de Enfermería (488), Derecho (479) y Educación Inicial (457).

“Hay dos aspectos: uno es el alto nivel y prestigio de la UNCP; el otro es que, al ser una universidad estatal, el estudiante cuenta con comedor, movilidad y otros servicios. El alumno que se esfuerza tiene esas facilidades”, explica Lindo sobre la alta demanda en esta casa de estudios.

El ingreso será de 6:45 a 8:00 a. m. Los postulantes deben portar DNI y dos fichas; tras la hora señalada, las puertas se cerrarán sin excepciones.