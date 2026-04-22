La jueza Olinda Valeria Auris Rodríguez, informó a Correo, que el Jurado Electoral Especial de Chanchamayo revisó más de 900 actas observadas, en su mayoría por errores aritméticos.

“De no subsanarse mediante cotejo, se procede al recuento de votos, mecanismo que ya se aplicó en seis mesas”, indicó Auris Rodríguez.

La presidenta del JEE de Chanchamayo añadió que no se han registrado incidencias graves que pongan en duda el proceso electoral y que las audiencias continuarán según la carga de actas, con jornadas extendidas, a fin de acelerar los resultados finales.

El Jurado Electoral Especial de Chanchamayo tiene bajo su jurisdicción a La Merced, Satipo y Tarma.