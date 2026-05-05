Un niño de 9 años, identificado con las iniciales D.A.V., permanece en estado delicado en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Carrión de Huancayo, a donde fue trasladado tras complicarse luego de recibir tratamiento en un centro de salud de La Oroya.

Según su madre, el menor llegó a dicho centro de salud por un resfrío, pero tras la aplicación de ampollas de metamizol y dexametasona su salud empeoró y tuvo que llevarlo nuevamente al establecimiento, de allí lo derivaron a Essalud de La Oroya y finalmente al hospital Carrión de Huancayo, donde permanece en UCI. La madre de familia presentó una denuncia por presunta negligencia médica.

Por su parte, el jefe del centro de salud de La Oroya, Herlis Tacuri, indicó que luego de la aplicación de las ampollas, el niño salió estable caminando.

“Al ser consultada la madre negó que tuviera alguna alergia“, señaló. El caso ya es investigado.

c