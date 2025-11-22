Un grupo de simpatizantes, amigos y militantes del partido Perú Libre inició una marcha de sacrificio con destino a Lima, movilización encabezada por Bertha Rojas. Los participantes señalan que buscan exigir la libertad del fundador de la organización política, Vladimir Cerrón Rojas, actualmente bajo prisión preventiva.

Según los organizadores, cientos de ciudadanos se autoconvocaron para recorrer diversos tramos de la ruta Huancayo–Lima. La marcha, anunciada como una expresión de “clamor popular”, sostiene como eje el rechazo a lo que denominan una “persecución política”.

Los participantes afirman que Cerrón estaría afrontando decisiones judiciales “arbitrarias” y señalan que, a su juicio, el proceso debería continuar bajo comparecencia simple. Asimismo, cuestionan la prisión preventiva dictada en su contra, la cual consideran “injusta e inconstitucional”.

Durante el acto de partida, los voceros remarcaron que la movilización busca visibilizar sus reclamos y llamar la atención sobre lo que consideran fallos judiciales que afectan al partido. La marcha continuará su recorrido hacia la capital en los próximos días.